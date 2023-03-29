Мир 29 марта 2023, 10:36 УПЦ решила отстоять права на Киево-Печерскую лавру через суд Адвокат Чекман сообщил, что УПЦ будет отстаивать права на Киево-Печерскую лавру в суде РИА «Новости»

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Украинская православная церковь решила отстаивать права на Киево-Печерскую лавру в суде, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на украинские СМИ. Власти республики разорвали договор аренды в одностороннем порядке. Многочисленные просьбы и обращения изменить это решение ни к чему не привели.

Исковое заявление об отсутствии оснований для расторжения договора аренды в одностороннем порядке подал в Хозяйственный суд Киева адвокат лавры протоиерей Никита Чекман.

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Он отметил, что представители монастыря обращались с запросами к властям, чтобы выяснить результаты работы межведомственной рабочей группы, которая якобы выявила нарушения условий договора. Но данные не предоставили, заявив, что эта информация проходит под грифом «для служебного пользования».

«Заповедник обвиняет монастырь в нарушении условий договора, но и одновременно лишает даже возможности официально предоставить свои объяснения по этому поводу», — возмутился адвокат.

По его словам, это послужило основанием для обращения за судебной защитой. В иске также указывается, что незаконное расторжение договора приведет к тому, что монахи лишатся права на жилье в условиях военного положения.

Вдобавок ко всему нужно учитывать, что капитальные работы в культовых зданиях и сооружениях ранее проводили на пожертвования верующих УПЦ, добавил Чекман.

Сегодня в лавре собрались сотни прихожан. Они пришли помолиться, чтобы эту святыню сохранили.