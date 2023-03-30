Мир 30 марта 2023, 13:00 Монахи Киево-Печерской лавры ударили в набат и призвали на помощь УПЦ: около церкви Рождества Богородицы в Киево-Печерской лавре зазвучал набат РИА «Новости»

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После приезда проверяющих монахи Киево-Печерской лавры призвали верующих на помощь. Они забили в набат, сообщила в своем Telegram-канале Украинская православная церковь.

«Звучит набат возле храма Рождества Богородицы. Просим у всех молитв», — рассказали представители организации.

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Прихожан призвали тревожным сигналом колокола после того, как в обитель приехала комиссия по проверке сохранности культурных ценностей. Инспекторов не пустили в Киево-Печерскую лавру — двери в корпус заперли.

У здания собрались верующие, чтобы помешать чиновникам провести инвентаризацию, территорию оцепили полицейские с автоматами. Ничего не добившись, члены комиссии, по словам УПЦ, покинули территорию обители. Они вернутся на следующий день.

Администрация национального заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгла договор с УПЦ о безвозмездном использовании территории и потребовало от монахов покинуть монастырь до 29 марта. Они отказались делать это до окончания судебного разбирательства и устроили в последний день молебен с участием сотен человек. Члены Синода УПЦ просили помощи президента Украины Владимира Зеленского, но он отказался их принять.