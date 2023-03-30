Общество 30 марта 2023, 11:06 Верующие начали мешать инвентаризации в Киево-Печерской лавре — СМИ «Страна.ua»: верующие стали мешать инвентаризации в Киево-Печерской лавре РИА «Новости»

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Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) начали блокировать работу представителей комиссии по проверке сохранности культурных ценностей, которые приехали в Киево-Печерскую лавру. Им не дают проводить инвентаризацию имущества. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Член комиссии, директор департамента культурного наследия Минкультуры Украины Марьяна Томин рассказала, что двери в корпус закрыты, а где ключи — непонятно. Об этом написали «Вести».

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О том, что руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» решило прервать договор с УПЦ о безвозмездном использовании зданий и территорий, стало известно общественности 10 марта. Монахи Киево-Печерской лавры должны были покинуть монастырь 29 марта. Однако они отказались это делать до решения суда.

Накануне митрополит Павел провел последнее богослужение в лавре, там собрались сотни верующих. Киевский суд рассмотрит иск 26 апреля, уточнил адвокат Никита Чекман.