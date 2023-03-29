Мир 29 марта 2023, 15:39 Монахи отказались покидать Киево-Печерскую лавру до окончания суда Наместник Киево-Печерской лавры Павел: монахи останутся до окончания суда с заповедником РИА «Новости»

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Решение руководства заповедника «Киево-Печерская лавра» об одностороннем разрыве договора аренды монастыря с Украинской православной церковью (УПЦ) обжаловали в суде. До окончания разбирательства священнослужители не покинут территорию. Об этом заявил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

Митрополит подчеркнул, что разрыв контракта в одностороннем порядке во время военного времени невозможен.

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«Закон на нашей стороне. Мы останемся в лавре до окончания судебного разбирательства», — заявил он.

Руководитель информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент отметил, что для выселения монахов нет никаких юридических оснований.

О решении руководства национального заповедника «Киево-Печерская лавра» разорвать договор с УПЦ о безвозмездном использовании территории и зданий стало известно 10 марта. Министерство культуры Украины объявило, что в четверг, 30 марта, в лавру приедет комиссия по приемке имущества.

В ответ адвокат лавры протоиерей Никита Чекман подал встречный иск о невозможности расторжения договора.

Сегодня митрополит Павел провел последнее богослужение в Киево-Печерской лавре, в помещении Крестовоздвиженской церкви на нижней части территории. На службу собрались несколько сотен верующих.