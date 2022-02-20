Немецкий политолог Рар заявил о шансе на мораторий по расширению НАТО

НАТО может в ближайшее время объявить мораторий на дальнейшее расширение, заявил немецкий политолог Александр Рар. По мнению эксперта, на это указывают заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Запад не хочет отступать от своего нарратива, а российский нарратив объявляет пропагандой. Так конфликт никак не решить. И все равно: есть шанс, что в ближайшее время НАТО объявит мораторий на дальнейшее расширение. Такой намек слышен был от канцлера Германии», — написал Рар у себя в Telegram.

Накануне Шольц выступил на Мюнхенской конференции по безопасности и заявил, что вопрос возможного вступления Украины в НАТО сейчас не рассматривается. «Членство Украины в НАТО не стоит в повестке и не случится в обозримом будущем», — сказал канцлер.

По мнению Рара, другие заявления, которые звучали 19 февраля в Мюнхене, можно расценить как «ужасающие сигналы». По его мнению, Запад не пойдет на российские требования о разоружении в Восточной Европе. В случае войны на Украине Россию отключат от экономических связей с Западом, добавил он. Также, по мнению Шольца, западные страны могут резко ограничить закупки газа из России.

«Украину будут забирать в Евросоюз (ее завалят деньгами). Евросоюз расширится на страны Западных Балкан. НАТО не ослабит, а усилит свое военное присутствие на границах с Россией», — добавил Рар.

По его мнению, Запад хочет использовать нынешний кризис для сплочения своих рядов, поэтому о компромиссе сейчас говорить не приходится.

«Но! Планируемые меры непосильные для Запада. Они, если будут введены, сильно ослабят сам Евросоюз, выиграют здесь только США. Ради геополитической схватки за Украину Запад сегодня решится на такую жесткую конфронтацию», — заключил он.