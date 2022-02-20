Генсек НАТО заявил об отсутствии соглашения по отказу от расширения альянса

НАТО не принимал решения об отказе от переговоров со странами Европы по поводу их вступления в альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг телеканалу ARD.

По его словам, альянс принимает решение вместе с 30 странами-участницами объединения. И, как подчеркнул Столтенберг, решения о том, чтобы члены альянса отказались придерживаться основополагающего договора, не было, написало РИА «Новости».

«Нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в Вашингтонском договоре», — сказал генсек НАТО.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России «хронически неправильное» отношение к НАТО, а на самом деле альянс носит мирный и оборонительный характер. По его словам, объединение готово обсудить с президентом России угрозы, которые НАТО может предоставлять для России.