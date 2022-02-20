Джонсон предупредил о риске крупнейшей войны с 1945 года из-за кризиса на Украине

Вторжение на Украину, которое планирует Россия, может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, «вторжение» неизбежно произойдет.

«Я боюсь сказать, что план, который мы видим, предназначен для чего-то, что может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года», — сказал Джонсон в интервью «Би-би-си».

Джонсон добавил, что Россия «в каком-то смысле» начала выполнять план по «вторжению». По его словам, российские войска якобы могут войти на украинскую территорию не только через Донбасс, но и через Белоруссию. Премьер Великобритании пояснил, что на это указывают данные разведки США.

Информацию о якобы «вторжении» России на Украину западные СМИ публикуют с осени прошлого года. В России неоднократно указывали на то, что ни на кого не собираются нападать и напоминали НАТО об обещаниях не расширяться на восток.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российские военные, которые беспокоят западные страны, могут перемещаться внутри своей страны, и это не означает какую-то угрозу для Украины.

Тем временем в последние несколько дней в Донбассе резко обострилась обстановка. Власти ДНР и ЛНР сообщили, что украинские военные наращивают вооружение по всей линии соприкосновения. С 18 февраля было решено эвакуировать местных жителей в Россию.