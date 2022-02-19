Шольц заявил о своем несогласии с Путиным по термину «геноцид» о ситуации в Донбассе

Термин «геноцид» нельзя применять к ситуации в Донбассе, как это делает президент России Владимир Путин. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на конференции по безопасности в Мюнхене выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он напомнил, что российский лидер назвал ситуацию в Донбассе геноцидом, сравнив ее с военными действиями в Югославии, где НАТО начал бомбежку Белграда без санкции Совета безопасности НАТО, что привело к гибели мирных людей.

«Я ответил ему, что мы пытались предотвратить геноцид и что он должен понимать, что люди в Западных Балканах хотят стать членами ЕС, поэтому они в конечном итоге не смотрят на это так», — заявил Шольц.

Канцлер Германии подчеркнул, что сравнивать Югославию и Донбасс «нелепо», поэтому он не готов воспринимать слова Путина буквально.

«Я воспринимаю это как историческую дискуссию, я отвечаю, как делал это в первой беседе здесь: мы не можем менять границы, мы должны принимать целостность и суверенитет страны», — подчеркнул он.

По словам Шольца, он пытался донести до Путина мысль, что НАТО неагрессивен и причин бояться расширения альянса нет, но президент России не согласился с этой мыслью и снова напомнил о действиях альянса в Югославии. По словам канцлера Германии, эта разница во взглядах имеет существенное значение.

Бомбардировки Югославии силами НАТО произошли в 1999 году. Альянс вмешался в противостояние албанских сепаратистов, требовавших независимости Косова, и сербской армии. От сброшенных снарядов погибли, по разным оценкам, до 3,5 тысячи человек, ранения получили более 12,5 тысячи жителей.

Военная операция армии Украины против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик началась в 2014 году и продолжается до сих пор. По оценке ООН, в конфликте погибли около 13 тысяч человек.

Урегулированием ситуации занимается Трехконтактная рабочая группа. Стороны еще в 2020 году договорились о введении режима прекращения огня и отводе войск от линии соприкосновения. Но на этой неделе ситуация обострилась настолько, что власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации детей, женщин и пенсионеров в Россию.

В Кремле считают, что вопрос можно закрыть окончательно, если Киев начнет выполнение взятых на себя Минских соглашений. Но власти Украины затягивают этот процесс уже несколько лет.