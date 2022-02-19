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    19 февраля 2022, 20:01

    Угроза отказа от неядерного статуса и призыв к санкциям. О чем говорил Зеленский в Мюнхене

    Зеленский призвал ввести санкции против РФ и предложил провести встречу с Путиным

    Ольга Назаркина

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о взрывах снарядов в Ростовской области не соответствует действительности. По его словам, сведения об этом являются провокацией. Он также призвал незамедлительно ввести санкции против России.

    Угроза отказа от неядерного статуса и призыв к санкциям. О чем говорил Зеленский в Мюнхене

    С такими заявлениями политик выступил на конференции по безопасности в Мюнхене, сообщило РИА «Новости».

    «То, что показывали события на временно оккупированных территориях — минометный огонь, обстрел с обеих сторон, снаряды долетали до Ростова. <…> Это прямая провокация», — сказал Зеленский.

    По его словам, информация о пострадавших — это ложь. «Это просто граждане, настолько доведенные до безумия, что они подрывают сами себя», — добавил политик.

    Зеленский добавил, что Украина будет возвращать в свой состав Крым и «оккупированные районы Донбасса» мирным путем. Помимо этого, он заявил о намерении украинских властей провести совещание при участии Германии, Турции, России и США.

    «Если саммит не состоится, то Украина может выйти из Будапештского меморандума, который запрещал стране иметь ядерное оружие», — предупредил он.

    Зеленский добавил, что «не знает, чего хочет» президент России Владимир Путин, и поэтому в очередной раз предложил организовать встречу с ним.

    Также президент Украины подчеркнул, что настаивает на введении антироссийских санкций уже сейчас. Он добавил, что украинцы не будут «ложиться в гробы и ждать российских военных».

    Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней. Власти ДНР и ЛНР приняли решение с 18 февраля начать временную эвакуацию жителей в РФ. В непризнанных народных республиках объявлена всеобщая мобилизация.