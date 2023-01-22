Мир 22 января 2023, 22:07 Раскрыт корыстный интерес США в поставках на Украину танков Leopard Политолог Мелоян: США повесят на Германию поражение ВСУ РИА «Новости»

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США отказались передавать Украине свои танки Abrams, но продолжают давить на Германию о передаче боевых машин Leopard. Продвигая эту тему через СМИ, они выставляют власти европейской страны ответственными за поражение ВСУ, а также преследуют корыстную цель. Об этом в своем Telegram-канале написал политолог и журналист-международник Тигран Мелоян.

Он пояснил, что следующим шагом Вашингтона станет давление на европейские страны, которые владеют немецкими танками. Их будут заставлять предать технику Украине. Оставшимся без защиты государствам американцы предложат купить свои танки Abrams, оставив Германию без новых заказов в сфере военно-промышленного комплекса.

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Представители Пентагона отмечали, что танки Abrams для украинских военных окажутся бесполезными. Эти машины для передвижения потребляют огромное количество топлива, а их ремонт очень дорогой. Кроме того, на доставку потребуется время, тогда как в Европе есть достаточно большое количество танков Leopard. Но для их поставки требуется разрешение Германии, которая пока не дала согласия.

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Вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек заявил, что страна не намерена становится единственным поставщиком тяжелых танков на Украину. Он предложил США объединиться и вместе организовать поставки тяжелых машин.

Этот вопрос подняли на заседании контактной группы на базе Рамштайн. Но к единому мнению участники встречи не пришли. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что несколько стран не поддержали это решение.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что администрации Белого дома и Пентагону необходимо передать Украине хотя бы один танк Abrams, чтобы Германия наконец решилась дать согласие на поставки Leopard.