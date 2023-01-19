Мир 19 января 2023, 23:43 США сочли бессмысленной отправку танков Abrams на Украину Представитель Пентагона Сингх: Украине нет смысла поставлять танки Abrams РИА «Новости»

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Соединенные Штаты сейчас не видят смысла в поставках Украине танков Abrams из-за сложностей в обслуживании техники. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге для журналистов 19 января. Ее процитировал ТАСС.

Она пояснила, что эти танки требуют реактивного топлива. На их обслуживание уходят большие суммы.

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«Обслуживание и высокая стоимость обслуживания Abrams делает ненужным сейчас предоставление их украинской стороне», — пояснила Сингх.

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Она отметила, что США делают все возможное для поддержки киевского режима. Германия же вольна самостоятельно решать, какую помощь нужно оказывать Украине. По ее словам, Штаты пока не планируют расширять программу подготовки военных ВСУ, которая стартовала прошлой неделе в ФРГ, за счет включения в нее обучения по эксплуатации своих танков.

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон 19 января сказала, что США вместе с союзниками работают над тем, чтобы оперативно удовлетворять потребности киевского режима в вопросе вооружения.