Мир 20 января 2023, 12:22 Германия объяснила отказ поставлять танки на Украину историческими событиями Вице-канцлер Германии Хабек объяснил историей страны отказ поставок танков Украине РИА «Новости»

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История Германии не позволяет ей стать единственной страной, которая передаст Украине свои танки. Выходом из сложившейся ситуации может стать участие США, которые тоже отправят украинским военным свои боевые машины. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил вице-канцлер ФРГ и министр экономики Роберт Хабек.

Европейские страны и США уже несколько недель оказывают давление на Германию, чтобы она дала согласие на передачу Украине танков Leopard. В пятницу, 20 января, пройдет очередное заседание контактной группы на базе Рамштайн, но вопрос поставки боевых машин остается нерешенным.

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«Если США решат, что они согласятся предоставить Украине боевые танки, это облегчит задачу Германии. Вы знаете нашу историю, и мы неохотно поставляем военную технику по понятным причинам», — заявил Хабек.

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Американские власти уже неоднократно говорили, что не намерены отправлять на Украину свои танки Abrams, так как они потребляют слишком много топлива, их сложно обслуживать. Кроме того, США подчеркивали, что число Leopard намного выше и их не требуется перевозить через океан.

Источники агентства уточнили, что канцлер Германии Олаф Шольц опасается вызвать недовольство России за передачу Украине немецких танков. Поэтому он настаивает, что страны — союзники должны действовать синхронно.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в минувший четверг, 19 января, заявила, что США не видят смысла в поставке на Украину танков Abrams. Отвечая на вопрос о действиях Германии, она подчеркнула, что страна самостоятельно решает, какую помощь и в каких объемах оказывать Украине.