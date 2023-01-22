Мир 22 января 2023, 19:57 США нашли выход для отправки на Украину танков Leopard Конгрессмен Маккол: передача ВСУ танка Abrams подстегнет Германию для передачи Leopard Defense.gov

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Властям США достаточно отправить на Украину один танк Abrams, чтобы Германия дала согласие на использование своих боевых машин Leopard. Предложение в эфире телеканала ABC News высказал председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол.

Он подчеркнул, что Германия уже призналась, что не готова взять на себя инициативу по поставке танков для украинских военных. Поэтому США могут сделать первый шаг, чтобы подтолкнуть европейскую страну.

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«Есть около 10 стран, на вооружении которых стоят танки Leopard, но для передачи Украине нужно разрешение Германии», — заявил Маккол.

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Конгрессмен добавил, что достаточно будет даже одного обещания со стороны США, чтобы Германия дала согласие.

В Пентагоне ранее отметили, что передача Украине танков Abrams не имеет смысла. Боевые машины сжигают огромное количество топлива и очень дороги в обслуживании. Их доставка в страну займет большое количество времени. В распоряжении стран Евросоюза есть достаточное количество танков Leopard.

С предложением к США первыми организовать поставку танков на Украину выступил вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек. Ожидалось, что решение о поставках Leopard примут за заседании контактной группы на базе Рамштайн.

Прийти к единому мнению участники встречи не смогли. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что против этого решения выступил не только он, но и ряд его коллег.