Мир 20 января 2023, 16:38 Контактная группа в Рамштайне не договорилась о поставках танков Leopard Глава Минобороны Германии Писториус: решения о передаче танков Leopard Украине нет Defense.gov

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Участники заседания контактной группы по Украине на базе Рамштайн не смогли прийти к единому мнению о передаче ВСУ немецких танков Leopard. Об этом в беседе с журналистами заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщил телеканал ZDF.

Писториус подчеркнул, что против передачи тяжелых боевых машин Украине выступает не только Германия.

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«Есть веские причины за, и есть веские причины против», — сказал он.

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Министр подчеркнул, что, несмотря на отсутствие итогового решения, он отдал приказ провести инвентаризацию как в вооруженных силах, так и промышленном секторе, чтобы подсчитать общее количество танков Leopard и их совместимость с различными системами.

«Мы готовимся к худшему сценарию», — заявил Писториус.

Вопрос поставок немецких танков Leopard Украине не первую неделю обсуждают страны Европы и США. Германия уже отказалась принимать единоличное решение о поставках тяжелых танков и предложила американцам тоже начать поставку боевых машин Abrams.

Вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек подчеркнул, что если американцы согласятся на это предложение, то это сильно облегчит решение о поставках Leopard.

В Пентагоне неоднократно говорили, что танки Abrams дороги в обслуживании и требуют большого объема топлива, а значит, окажутся бесполезными для украинских военных. При этом число немецких боевых машин выше, их не надо везти через океан, они требуют меньше затрат.

Недовольный нерешительностью властей Германии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поставка танков Leopard на Украины может пройти без согласия Берлина.

О последствиях такого поведения предупредил министр обороны Германии Борис Писториус. Он подчеркнул, что передача Украине танков станет недружественным шагом для стран — партнеров по Альянсу.