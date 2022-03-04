Радиационный фон на АЭС в Запорожье остался в норме

Радиационный фон на АЭС в Запорожской области остался в пределах нормы, угрозы населению нет. Об этом сообщила областная администрация на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 07:00 (08:00 по московскому времени) радиационный фон на территории Запорожской области остался без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения», — сказано в сообщении.

Ночью 4 марта стало известно, что в учебно-тренировочном комплексе АЭС на востоке Украины начался пожар. ГСЧС Украины позднее сообщила о ликвидации возгорания.

Международное агентство МАГАТЭ уточнило, что основное оборудование станции из-за пожара осталось нетронутым.

Накануне российские войска взяли под контроль город Энергодар в Запорожье, об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

На Украине девятый день продолжается специальная военная операция, Вооруженные силы РФ уничтожают объекты инфраструктуры ВСУ.