Пожар в здании учебно-тренировочного комплекса Запорожской АЭС на востоке Украины ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины у себя в Telegram-канале.

По данным ведомства, пожар локализовали в 05:55 по местному времени (06:55 по московскому времени) на площади 2 тысячи квадратных метров. В 06:20 по местному времени возгорание ликвидировали пожарные.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

В ГСЧС заявляли, что возгорание произошло на третьем, четвертом и пятом этажах учебно-тренировочного комплекса. К тушению пожара привлечены 44 человека и 11 единиц техники.

Ночью 4 марта представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз заявил, что на территории атомной станции произошел пожар. Позже в ГСЧС Украины заявили, что пожар произошел в учебно-тренировочном корпусе рядом с Запорожской АЭС. Туз также отметил, что информации о нарушении радиационного фона нет.

Ситуации на Запорожский АЭС президент Украины Владимир Зеленский обсудил с мировыми лидерами, в частности, с американским коллегой Джоном Байденом, премьером Британии Борисом Джонсоном и канцлером Германии Олафом Шольцем.