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    04 марта 2022, 09:04

    Пожар не повредил оборудование Запорожской АЭС

    МАГАТЭ: пожар на Запорожской АЭС не повредил основное оборудование станции

    Максим Зинкин

    Пожар на Запорожской АЭС не повредил основное оборудование станции. Об этом сообщило агентство МАГАТЭ.

    Пожар не повредил оборудование Запорожской АЭС

    «Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар в районе Запорожской АЭС не затронул основное оборудование, персонал станции принимает меры по смягчению последствий», — говорится в сообщении.

    Ночью 4 марта представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил, что на станции произошло возгорание.

    В ГСЧС Украины уточнили, что пожар начался в учебно-тренировочном корпусе рядом с АЭС, но информации о нарушении радиационного фона не поступало.

    Президент Украины Владимир Зеленский обсудил пожар на АЭС с мировыми лидерами, в частности, с американским коллегой Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

    Президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация соседней страны.