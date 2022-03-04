Пожар не повредил оборудование Запорожской АЭС

Пожар на Запорожской АЭС не повредил основное оборудование станции. Об этом сообщило агентство МАГАТЭ.

«Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар в районе Запорожской АЭС не затронул основное оборудование, персонал станции принимает меры по смягчению последствий», — говорится в сообщении.

Ночью 4 марта представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил, что на станции произошло возгорание.

В ГСЧС Украины уточнили, что пожар начался в учебно-тренировочном корпусе рядом с АЭС, но информации о нарушении радиационного фона не поступало.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил пожар на АЭС с мировыми лидерами, в частности, с американским коллегой Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация соседней страны.