Работу Пентагона с сообщениями об НЛО проверят в США

Надзорный орган Министерства обороны США проверит, как ведомство обрабатывало сообщения о неопознанных летающих объектах (НЛО). В июне Национальная разведка США и другие ведомства должны предоставить конгрессу «несекретные» отчеты об НЛО.

«Цель этой оценки — определить степень, в которой Министерство обороны предпринимало действия по вопросам неопознанных летающих объектов. Мы можем пересмотреть цель по мере проведения оценки», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на записку помощника генерального инспектора по вопросам надзора и по проведению оценок в сфере космоса, разведки и инженерии Рэндольфа Стоуна.

Проверку должны начать в мае в ряде структур Минобороны, а в июне конгрессу многие ведомства предоставят «несекретные» отчеты об НЛО.

Рабочая группа по исследованию НЛО работает в Министерстве обороны США с августа прошлого года. Их миссия заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США.

Ранее бывший сенатор США Гарри Рид обвинил Россию и Владимира Путина в создании НЛО для преследования военных кораблей.