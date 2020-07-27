«Это просто 2020-й»: Пентагон подтвердил существование НЛО, но не впечатлил публику

Инопланетяне существуют — с таким заявлением выступила секретная служба минобороны США и объявила об имеющихся доказательствах существования НЛО. Но поскольку 2020 год уже выдался богатым на события, бурной реакции на новость от людей не было. Зато были новые конспирологические теории на этот счет и, конечно, порция шуток. Что же все-таки нашла секретная служба США — в материале «360».

Подтверждение догадок

Эксперты американской секретной программы AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program) по вопросам изучения угроз со стороны аномальных атмосферных явлений и НЛО объявили о готовности в ближайшее время поделиться данными о существовании внеземных цивилизаций с обычными людьми, пишет The New York Times.

Решение о публикации секретных до этого сведений могло быть принято после обнародования трех видео Пентагона. Представители штаб-квартиры утверждают, что на кадрах неопознанные летающие объекты.

Правда, ролики не новы — они были сделаны в 2004 и 2015 годах и ранее уже появлялись в СМИ. Но только в 2020-м их подлинность была официально подтверждена.

«Есть о чем рассказать людям»

Пока участники AATIP не публиковали никаких новостей, однако журналисты уже смогли поговорить с экс-сотрудниками секретной службы. Среди них и бывший директор программы Луис Элизондо. Он ушел в отставку три года назад — в 2017-м.

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Элизондо подтвердил — программа по наблюдению за НЛО действительно ведется внутри структуры Минобороны США. Более того, американские власти намерены сделать деятельность программы более прозрачной.

Уже сейчас экспертам программы есть чем поделиться с общественностью, рассказали изданию другие экс-сотрудники службы. По их словам, AATIP ранее якобы нашли ряд обломков потерпевших крушение НЛО. Специалисты не отрицают того факта, что найденные фрагменты имеют внеземную природу.

Это просто 2020-й

Новость всего за несколько дней облетела все соцсети. Мнение пользователей разделилось: кто-то обрадовался возможности посмотреть на те самые обломки внеземного происхождения, кто-то решил, что новость вполне обычна для необычного 2020 года, а некоторые уже решили, что правительство США таким образом хочет отвлечь людей от чего-то более масштабного.

Почему это до сих пор не стало… сенсационной историей? Почему это не в трендах? Просто невероятная новость.

Я: 2020 год очень странный! Вселенная: (Новость о существовании НЛО)

Не верьте этому — нас так пытаются отвлечь от чего-то большего

2020-й просто остается 2020-м