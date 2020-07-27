«Это просто 2020-й»: Пентагон подтвердил существование НЛО, но не впечатлил публику
Подтверждение догадок
Эксперты американской секретной программы AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program) по вопросам изучения угроз со стороны аномальных атмосферных явлений и НЛО объявили о готовности в ближайшее время поделиться данными о существовании внеземных цивилизаций с обычными людьми, пишет The New York Times.
Решение о публикации секретных до этого сведений могло быть принято после обнародования трех видео Пентагона. Представители штаб-квартиры утверждают, что на кадрах неопознанные летающие объекты.
Правда, ролики не новы — они были сделаны в 2004 и 2015 годах и ранее уже появлялись в СМИ. Но только в 2020-м их подлинность была официально подтверждена.
«Есть о чем рассказать людям»
Пока участники AATIP не публиковали никаких новостей, однако журналисты уже смогли поговорить с экс-сотрудниками секретной службы. Среди них и бывший директор программы Луис Элизондо. Он ушел в отставку три года назад — в 2017-м.
Элизондо подтвердил — программа по наблюдению за НЛО действительно ведется внутри структуры Минобороны США. Более того, американские власти намерены сделать деятельность программы более прозрачной.
Уже сейчас экспертам программы есть чем поделиться с общественностью, рассказали изданию другие экс-сотрудники службы. По их словам, AATIP ранее якобы нашли ряд обломков потерпевших крушение НЛО. Специалисты не отрицают того факта, что найденные фрагменты имеют внеземную природу.
Это просто 2020-й
Новость всего за несколько дней облетела все соцсети. Мнение пользователей разделилось: кто-то обрадовался возможности посмотреть на те самые обломки внеземного происхождения, кто-то решил, что новость вполне обычна для необычного 2020 года, а некоторые уже решили, что правительство США таким образом хочет отвлечь людей от чего-то более масштабного.
Почему это до сих пор не стало… сенсационной историей? Почему это не в трендах? Просто невероятная новость.
Я: 2020 год очень странный! Вселенная: (Новость о существовании НЛО)
Не верьте этому — нас так пытаются отвлечь от чего-то большего
2020-й просто остается 2020-м