Пентагон выпустит доклад о необъяснимых полетах НЛО

Правительство и спецслужбы США намерены обнародовать данные о неопознанных летающих объектах, с которыми встречались военные и сотрудники разведки. Как сообщил Business Insider, с таким заявлением выступил бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Джон Рэтклифф.

Он пояснил, что речь в докладе пойдет об объектах, присутствие которых объяснить пока не удается. Обычно их видели пилоты военных самолетов, также такие летающие объекты попадали на снимки спутников.

По словам Рэтклиффа, они перемещались со сверхзвуковой скоростью и совершали маневры, которые современная человеческая техника обеспечить не может.

«Обычно у нас есть несколько датчиков, которые улавливают эти вещи. Но некоторые из них объяснить не удается. Информации о них намного больше, чем обнародовано», — заявил он. Ожидается, что отчет о неопознанных летающих объектах Пентагон опубликует к 1 июня.

В апреле 2020 года Пентагон опубликовал видео с неопознанными летающими объектами. Кадры сняли пилоты истребителей в 2005 и 2015 годах. В ведомстве отметили, что ролики просочились в Сеть раньше официальной публикации, но своим релизом ведомство подтверждает их реальность.