Пентагон признал подлинность видео с НЛО

В 2019 году моряки эсминца ВМС США сняли несколько таинственных летающих объектов, которые пролетали над соседним кораблем. Официальные лица Пентагона объявили, что запись подлинная, но объяснить, откуда взялись неизвестные объекты они не смогли. Об этом сообщила газета The New York Post.

Запись видео на своей странице в Instagram выложил режиссер расследователь Джереми Корбелл.

В коротком клипе, который сняли члены экипажа эсминца «Рассел» можно увидеть три слабо светящихся шара, которые парят над военным кораблем. Также в объектив попадет треугольный объект.

По словам Корбелла, видео сейчас изучаю специалисты военной разведки, чтобы понимать, с чем им приходится иметь дело.

Пресс-секретарь Пентагона Сьюзан Гоф подтвердила, что появившаяся в публичном доступе запись подлинная.

«Я подтверждаю, что упомянутые фото и видео материалы сделали моряки ВМС США. Разведка занимается расследованиями всех этих случаев», — заявила она.

При этом Гоф отметила, что подробности дела она раскрыть не может, чтобы не предоставлять информацию вероятному противнику.

«Публично министерство обороны США не обсуждает детали наблюдений или проверки сообщений о неопознанных летающих объектах», — подчеркнула она.

В конце марта 2021 года высокопоставленный сотрудник Пентагона Джон Рэтклифф анонсировал выпуск крупного доклада о неопознанных летающих объектах, с которыми сталкивались пилоты военных самолетов и попавших на спутниковые снимки.

По его словам, объекты перемещались со сверхзвуковой скоростью и совершали маневры, которые недоступны современной технике. Рэтклифф подчеркнул, что имеющейся в распоряжении военных информации больше, чем можно себе представить на первый взгляд. Выпуск доклада Пентагона запланирован на 1 июня.