Бывший сенатор США обвинил Россию в создании НЛО для преследования военных кораблей

За неопознанными летающими объектами, которые сняли на видео экипажи кораблей ВМС США, стоят Россия и лично президент Владимир Путин. Как сообщило издание Daily Star, с таким заявлением выступил бывший сенатор США Гарри Рид.

Он напомнил, что недавно Пентагон подтвердил реальность этих кадров. По словам Рида, эти летающие объекты нацелены на ядерные силы США.

«Всегда помните, что Россия управляется человеком, который руководил КГБ. У них одновременно было 31 000 агентов. Так что Россия замешана в этом, нет никаких сомнений в этом», — заявил Рид.

Видео, о котором идет речь, сняли в 2019 году моряки эсминца «Рассел». Неопознанные объекты пролетали над соседним кораблем.

Пресс-секретарь Пентагона Сьюзан Гоф подтвердила подлинность появившейся в публичном доступе записи. Она подчеркнула, что расследованиями всех этих случаев занимается разведка.

«Публично Министерство обороны США не обсуждает детали наблюдений или проверки сообщений о неопознанных летающих объектах», — подчеркнула она.

В конце марта этого года сотрудник военного ведомства США Джон Рэтклифф объявил, что летом выйдет крупный доклад о неопознанных летающих объектах, с которыми сталкивались пилоты военных самолетов и которые фиксировали спутники.