Мир 01 декабря 2023, 15:00 «Просто трусят». Лавров — о сбежавших от разговора Блинкене и Борреле Лавров: Боррель и Блинкен уехали до начала СМИД ОБСЕ из-за трусости IMAGO/Thomas Koehler/globallookpress

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Ранний отъезд госсекретаря США Энтони Блинкена и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля из Скопье продемонстрировал их трусость. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости».

Министр иностранных дел отметил, что Блинкен и Боррель хотели подчеркнуть свое намерение изолировать Россию.

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«А я считаю, что они просто трусят, они боятся любого честного разговора с фактами на руках», — заявил Лавров.

Министр также рассказал, что Запад не смог возразить на представленные Россией аргументы. Он напомнил, политические элиты выбрали не Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а НАТО.

Заседание совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проходит в Скопье. Всего запланировано три пленарных заседания. Поездка Лаврова стала первым его визитом в Евросоюз после начала специальной операции. Российский министр получал несколько просьб о встрече, в том числе от западных делегатов.