30 ноября 2023, 02:33
Лавров впервые с начала спецоперации прибыл в Евросоюз
Лавров прибыл в Скопье для участия в СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Северную Македонию, где состоится встреча глав МИД ОБСЕ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
«Сергей Лавров прибыл в Македонию для участия в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье», — написала она.
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Самолет Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию, а не через Болгарию, как планировалось ранее.
Встреча ОБСЕ стартует сегодня, 30 ноября, и продлится до 1 декабря. Ожидается, что с российским министром встретится глава МИД Австрии Александер Шалленберг, но официально программу Лаврова еще не озвучили.
Это первый визит Лаврова в Евросоюз после начала спецоперации. В последний раз он посетил Женеву в январе 2022 году. Там у него состоялась встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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