01 декабря 2023, 13:47
«Запад — трусы». Лавров рассказал, что никто не возразил на аргументы России
Лавров: Россия представила Западу свои аргументы, никто не возразил
Запад не возразил на представленные Россией аргументы. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД ОБСЕ. Его выступление опубликовали в Telegram-канале ведомства.
Таким образом дипломат высказался о причинах и целях гибридной войны западных государств против России.
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«Запад — трусы, а мы представили свои аргументы достаточно подробно, и нам никто не возразил», — подчеркнул Лавров.
Ранее глава МИД РФ заявил, что западные политические элиты сделали выбор не в пользу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а НАТО с его философией геополитических игр и сдерживания.
Заседание СМИД ОБСЕ началось 30 ноября в столице Северной Македонии. Поездка Лаврова в Скопье стала первым визитом министра в Евросоюз после начала специальной операции.
Участие Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ стало причиной бойкота со стороны министров иностранных дел Украины, Польши, Латвии, Эстонии и Литвы.
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