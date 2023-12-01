Мир 01 декабря 2023, 13:47 «Запад — трусы». Лавров рассказал, что никто не возразил на аргументы России Лавров: Россия представила Западу свои аргументы, никто не возразил РИА «Новости»

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Запад не возразил на представленные Россией аргументы. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД ОБСЕ. Его выступление опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Таким образом дипломат высказался о причинах и целях гибридной войны западных государств против России.

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«Запад — трусы, а мы представили свои аргументы достаточно подробно, и нам никто не возразил», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что западные политические элиты сделали выбор не в пользу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а НАТО с его философией геополитических игр и сдерживания.

Заседание СМИД ОБСЕ началось 30 ноября в столице Северной Македонии. Поездка Лаврова в Скопье стала первым визитом министра в Евросоюз после начала специальной операции.

Участие Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ стало причиной бойкота со стороны министров иностранных дел Украины, Польши, Латвии, Эстонии и Литвы.