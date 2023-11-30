Мир 30 ноября 2023, 15:41 Западные элиты сделали выбор не в пользу ОБСЕ — Лавров Лавров: Запад отдал предпочтение НАТО, а не ОБСЕ Sebastian Gollnow/dpa/globallookpress

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Западные политические элиты выбрали не Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а НАТО с его философией сдерживания и геополитичских игр. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глава МИД стран ОБСЕ в Скопье.

Он напомнил о Парижской хартии для новой Европы 1990 года, Хартии европейской безопасности 1999-го и Астаниской декларации 2010 года. По его словам, Россия приложила максимум усилий для достижения благородных целей эти договоров. Однако западные элиты сделали выбор не в пользу ОБСЕ.

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«Западные политические элиты, присвоившие себе право вершителей судеб человечества, сделали близорукий выбор не в пользу ОБСЕ, а в пользу НАТО, в пользу философии сдерживания, в пользу геополитических игр с нулевой суммой и логике „ведущий/ведомый“», — подчеркнул Лавров.

ОБСЕ находится в плачевном состоянии, констатировал российский дипломат. Перспективы организации остаются неясными, добавил он.

Заседание проходит в столице Северной Македонии. Прибытие российского дипломата в Скопье стало его первым визитом в Евросоюз после начала СВО.