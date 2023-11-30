30 ноября 2023, 15:41
Западные элиты сделали выбор не в пользу ОБСЕ — Лавров
Лавров: Запад отдал предпочтение НАТО, а не ОБСЕ
Западные политические элиты выбрали не Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а НАТО с его философией сдерживания и геополитичских игр. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глава МИД стран ОБСЕ в Скопье.
Он напомнил о Парижской хартии для новой Европы 1990 года, Хартии европейской безопасности 1999-го и Астаниской декларации 2010 года. По его словам, Россия приложила максимум усилий для достижения благородных целей эти договоров. Однако западные элиты сделали выбор не в пользу ОБСЕ.
Реклама
«Западные политические элиты, присвоившие себе право вершителей судеб человечества, сделали близорукий выбор не в пользу ОБСЕ, а в пользу НАТО, в пользу философии сдерживания, в пользу геополитических игр с нулевой суммой и логике „ведущий/ведомый“», — подчеркнул Лавров.
ОБСЕ находится в плачевном состоянии, констатировал российский дипломат. Перспективы организации остаются неясными, добавил он.
Заседание проходит в столице Северной Македонии. Прибытие российского дипломата в Скопье стало его первым визитом в Евросоюз после начала СВО.
ОБСЕ
Сергей Лавров
НАТО
Реклама
Реклама