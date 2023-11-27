Мир 27 ноября 2023, 14:52 Болгария пообещала открыть небо ради участия Лаврова в заседании в Скопье Лавров: Болгария пообещала пропустить делегацию РФ на заседание глав МИД ОБСЕ Unsplash

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Болгария пообещала Северной Македонии пропустить самолет с российской делегацией на заседание глав МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

«Сейчас нас вроде бы Македония пригласила на СМИД ОБСЕ, и страна Болгария вроде бы обещала Македонии распахнуть свое воздушное пространство. Если это получится, мы там окажемся», — рассказал он.

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Лавров добавил, что российская сторона получила уже несколько просьб о встрече в случае участия в заседании. Предложения поступали даже от западных представителей. Глава МИД России пообещал, что делегация пообщается со всеми желающими.

Заседание состоится с 30 ноября по 1 декабря. Власти Северной Македонии уже разрешили посадку самолета Лаврова в Скопье.

Воздушное пространство Болгарии для российских самолетов остается закрытым с 26 февраля 2022 года.