22 марта 2024, 11:15
Прошедшую атаку на энергосистему Украины назвали крупнейшей за все время
«Укрэнерго»: энергосистема Украины подверглась крупнейшей атаке за все время
На Украине 22 марта поразили ТЭЦ и ГЭС. Произошедшая атака на энергосистему стала самой масштабной за все время конфликта. Об этом заявил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире канала «1+1».
«После утреннего обстрела Украины блэкаута не произошло, хотя Россия совершила самую большую с начала конфликта комбинированную атаку на украинскую энергосистему», — сказал он.
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Владимир Кудрицкий сообщил, что энергоснабжение пострадавших регионов временно ограничили. Его восстановят в три этапа. Сначала возобновят питание критической инфраструктуры, затем населения, а после — промышленности. Особенно тяжелая ситуация, по словам главы «Укрэнерго», сложилась в Харькове.
Он объяснил, что во время прилетов автоматически отключилось даже неповрежденное оборудование. Это позволит сохранить целостность всей энергосистемы Украины.
В Одесской области ввели стабилизационные отключения света. В Харьковской области кроме проблем с электроснабжением случились перебои в работе интернета.
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