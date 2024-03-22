Важное 22 марта 2024, 08:51 Масштабные отключения электричества произошли на Украине после взрывов Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях объектов в стране Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/globallookpress

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Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии Украины получили повреждения. Из-за этого в нескольких регионах страны произошли отключения света, сообщило Минэнерго Украины.

Министр Герман Галущенко заявил, что 22 марта устроили самую масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины за последнее время. Зафиксировали повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях.

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«В части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет», — сказал он.

Ночью на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Произошли взрывы в Одесской, Ивано-Франковской и Киевской областях. В Харькове российские войска поразили танковый завод и две ТЭЦ.