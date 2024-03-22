Мир 22 марта 2024, 10:36 Перебои с интернетом зафиксировали на Украине Freepik

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В ряде украинских регионов зафиксировали серьезные перебои в работе интернета. Об этом свидетельствуют данные портала Netblocks.

В городе Купянске в Харьковской области интернета нет вообще, в Харькове уровень связи составляет всего 22%. Качество соединения низкое в Хмельницкой области (26–54%), а также в Днепропетровской (28–54%), Винницкой (43–56%) областях.

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Утром 22 марта в Киеве прогремела серия взрывов. В Харькове, где также звучали взрывы, пострадали объекты критической инфраструктуры. В некоторых регионах пропало электричество из-за повреждений объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что утренняя атака на энергетическую инфраструктуру страны стала самой масштабной за последнее время.