Мир 22 марта 2024, 10:51 Одесса осталась без света из-за повреждения объектов энергетики Глава ОВА Кипер: в Одесской области повредили энергообъекты и отключили свет РИА «Новости»

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Объекты энергетической инфраструктуры Одесской области получили повреждения. Более 50 тысяч абонентов остались без света, сообщил в Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«В результате ночной масштабной атаки по энергетическим объектам страны повреждения получили и энергообъекты Одессы. <…> В настоящее время обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения», — заявил он.

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Энергетический холдинг ДТЭК объявил о введении стабилизационных отключений в Одессе. Пресс-служба сообщила, что ночью произошла массированная атака на энергообъекты Одесской, Днепропетровской и контролируемой украинскими властями части ДНР.

Ночью 22 марта во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Прогремели взрывы в Киевской, Ивано-Франковской и других областях. В Харькове получили повреждения объекты критической инфраструктуры. В Хмельницкой, Днепропетровской и Харьковской областях возникли проблемы с интернетом.