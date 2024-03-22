22 марта 2024, 10:51
Одесса осталась без света из-за повреждения объектов энергетики
Глава ОВА Кипер: в Одесской области повредили энергообъекты и отключили свет
Объекты энергетической инфраструктуры Одесской области получили повреждения. Более 50 тысяч абонентов остались без света, сообщил в Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«В результате ночной масштабной атаки по энергетическим объектам страны повреждения получили и энергообъекты Одессы. <…> В настоящее время обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения», — заявил он.
Реклама
Энергетический холдинг ДТЭК объявил о введении стабилизационных отключений в Одессе. Пресс-служба сообщила, что ночью произошла массированная атака на энергообъекты Одесской, Днепропетровской и контролируемой украинскими властями части ДНР.
Ночью 22 марта во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Прогремели взрывы в Киевской, Ивано-Франковской и других областях. В Харькове получили повреждения объекты критической инфраструктуры. В Хмельницкой, Днепропетровской и Харьковской областях возникли проблемы с интернетом.
Одесса
Электричество
Взрывы
Украина
Реклама
Реклама