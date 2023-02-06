Важное 06 февраля 2023, 13:37 Новое землетрясение зарегистрировали в центральной части Турции Сейсмологи Турции: новое землетрясение магнитудой 7,8 случилось в стране

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Сейсмологи сообщили о новом землетрясении в центральной части Турции. Его магнитуда составила 7,8. Об этом написало РИА «Новости».

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Оно произошло в 13:24 по московскому времени. Очевидцы сообщили, что подземные толчки чувствуются в Алании, Анкаре, Авсалларе, Адане и Трабзоне.

Кроме того, землетрясение ощутили в Латакии, Дамаске и ряде других регионов Сирии, а также в ливанской столице — Бейруте.

Утром 6 февраля мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Эрдоган днем в понедельник сообщил последние данных о жертвах. По его словам, известно о 912 погибших, 5385 пострадавших, удалось спасти 2470 человек.

Землетрясение унесло жизни 326 жителей Сирии, еще более 1000 получили травмы. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования руководству и людям двух стран, он предложил помощь российских спасателей.