Происшествия 06 февраля 2023, 13:39 Минздрав Сирии объявил о 326 жертвах землетрясения Минздрав САР: число погибших при землетрясении в Сирии увеличилось до 326 человек

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В Сирии от последствий землетрясения погибли 326 человек, больше тысячи получили травмы. Минздрав Сирийской Арабской Республики объявил об этом в Facebook*.

В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 326 человек и пострадали 1042 жителя. Минздрав предупредил, что это предварительные данные. Сирийские власти приостановили железнодорожное сообщение на севере страны, в граничащих с Турцией провинциях Алеппо и Латакия. Специалисты обследуют дороги и мосты, прежде чем возобновить движение.

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Масштабы трагедии в Турции уточнил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Погибли 912 человек, пострадали 5385. Подземные толчки разрушили 2800 домов, к поисково-спасательной операции подключились более девяти тысяч человек. Землетрясение 6 февраля стало для страны крупнейшим с 1939 года.

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Президент России Владимир Путин выразил лидерам обеих стран соболезнования и предложил помощь. К вылету подготовили два самолета Ил-76 с сотней спасателей и оборудованием на борту.

*Facebook принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской и запретили в России.