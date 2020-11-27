Диего Марадону можно было спасти? Бывший врач спортсмена заявил о неправильном лечении

Бывший лечащий врач Диего Марадоны считает, что футболиста можно было спасти. По словам медика, спортсмену не полностью провели сердечно-сосудистое обследование и не лечили должным образом. Мало того, адвокат Марадоны заявил, что бригада скорой помощи ехала на вызов в дом спортсмена больше 30 минут. Он намерен просить провести расследование по этому поводу. Какие проблемы со здоровьем преследовали Диего Марадону в последние годы жизни — в материале «360».

Первые тревожные сообщения о проблемах со здоровьем Марадоны появились еще два года назад. В 2018-м футболист попал в больницу после матча сборных Аргентины и Нигерии. Спустя полгода он снова оказался на больничной койке из-за грыжи в желудке. Врачи провели операцию и выписали Марадону после лечения. Вплотную подойти к проблемам своего здоровья легенда футбола решил после разрыва сотрудничества с мексиканским «Дорадос». В клубе он был главным тренером.

«Диего Марадона решил прекратить сотрудничество с „Дорадос“. После консультации с врачами он принял решение уделить внимание своему здоровью. Ему предстоит перенести две операции: на плече и колене», — написал в 2019 году в Twitter адвокат Матиас Морла.

Вместе с тем в СМИ стала просачиваться информация, что медики диагностировали у Марадоны болезнь Альцгеймера. В свою очередь футболист записал видеообращение, где обвинил журналистов во лжи.

«Я не умираю. Врачи лгут. Они говорят о болезни Альцгеймера, но они даже не знают, что это такое. Люди, у которых болезнь Альцгеймера, умирают. Но я жив и не собираюсь умирать. Журналисты распространяют слухи, внося путаницу», — заверил Марадона.

Спортсмен действительно ложился в клинику, чтобы вылечить колено. После операции он поделился с подписчиками видео, на котором ему помогали сделать первые шаги по коридору.

«Сегодня я шел так, как будто мне снова 15 лет. Большое спасибо моему хирургу и всем, кто заботится обо мне в клинике», — сказал тогда Марадона.

Проблемы со здоровьем усугублялись сначала наркотической зависимостью, а потом алкогольной.

«Он должен воздерживаться от алкоголя. Это сложно, поэтому он заменил его наркотиками. Его состояние все больше и больше ухудшается», — отмечал бывший врач аргентинца Альфред Кахе.

«Не лечили должным образом»

В начале ноября 2020 года Марадоне удалили субдуральную гематому. Это большое скопление крови, оказывающее давление на мозг. Операция прошла успешно и футболиста отправили на восстановление. Но оправиться от хирургического вмешательства Марадона так и не смог. Он умер от сердечного приступа 25 ноября.

«Скорая помощь ехала больше 30 минут, что является преступным идиотизмом. Это нельзя оставлять незамеченным, я буду просить провести расследование со всеми вытекающими последствиями», — написал адвокат Матиас Морла в Twitter.

По его словам, прокуратура указала в отчете, что Марадону оставили без наблюдения медиков на 12 часов. При этом за его состоянием должны были постоянно наблюдать врачи. Кахе же отметил, что Марадона не получал необходимого лечения.

«Рядом с ним должен был постоянно находиться доктор. В ситуации, в которой он оказался, было два важных аспекта: во-первых, операция была логичной или нелогичной; во-вторых, сердечно-сосудистое обследование не было проведено полностью. Диего не лечили должным образом», — подчеркнул медик.

Кахе добавил, что в последнее время футболист страдал от глубокой депрессии. Об этом Марадона рассказал своему психологу и близким.

«Близкая к Диего женщина рассказала мне, что он говорил ей, что глубоко обеспокоен, подавлен и что он уже сделал все в своей жизни. Это выражение про „сделал все в своей жизни“ мне не понравилось», — поделился врач.

* * * * *

Прославленного футболиста похоронили 26 ноября на кладбище Jardin de Paz на окраине Буэнос-Айреса. Траурное мероприятие началось в 06:00 (12:00 по Москве). К президентскому дворцу Каса Росада в аргентинской столице, где проходила церемония прощания с Диего Марадоной, пришла многотысячная толпа людей. Все они хотели отдать последние почести кумиру.

В Аргентине объявлен трехдневный траур.