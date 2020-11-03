Диего Марадона госпитализирован для медосмотра

Легендарный футболист и тренер Диего Марадона был госпитализирован в аргентинском городе Ла-Плата для проведения медосмотра. Врачи утверждают, что это никак не связано с пандемией коронавируса. Скорее всего, Марадона проведет в больнице три дня, от силы неделю.

Об этом изданию ESPN сообщили источники в Аргентине. Леопольдо Луке, врач Марадоны, рассказал порталу МС, что госпитализацию можно назвать плановой. В первую очередь футболист сдаст анализы, затем медики решат, как долго он задержится в больнице и какой будет реабилитация. Врач признался, что ему нелегко было убедить именитого пациента лечь в больницу. Луке подчеркнул, что очень трудно быть Марадоной, особенно, когда тебе почти 60 лет.

Легендарный футболист завершил свою карьеру в 1997 году. Со временем у Марадоны начались проблемы со здоровьем. С тяжелыми сердечными и дыхательными проблемами футболист был госпитализирован в 2004 году. Он перенес две операции на желудке, лечился от алкоголизма.

В 2018 году на чемпионате мира по футболу в России он потерял сознание в ложе на матче Аргентина-Нигерия. В 2019 году он был госпитализирован с внутренним кровотечением в желудке.

На днях Марадона заявил, что верит в российскую вакцину от коронавируса и подчеркнул, что COVID-19 это худшее, что случилось с человечеством за последнее время.