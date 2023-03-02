Мир 02 марта 2023, 14:27 Призыв России по расследованию диверсии на «Северных потоках» в G20 проигнорировали Глава МИД Лавров: призыв России внести в декларацию G20 расследование по «СП» игнорировали РИА «Новости»

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Участники заседания Совета министров иностранных дел стран G20 в Индии не смогли согласовать общую декларацию. Они проигнорировали призыв России провести честное расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сказал журналистам глава МИД Сергей Лавров. Его процитировал ТАСС.

«Призыв России отразить в декларации G20 необходимость честного расследования по „Северным потокам“ был проигнорирован», — сказал Лавров.

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Принять итоговый документ от имени всех министров не удалось. Глава МИД России отметил, что на встрече страны Запада продвигали на передний план проблему ситуации вокруг Украины в свете «российской агрессии». Дискуссия, по его словам, переходила в эмоциональные заявления в ущерб обсуждению реальных проблем на повестке дня «Большой двадцатки».

Делегации настаивали на воспроизведении текста декларации по ситуации на Украине, который согласовали на саммите G20 на Бали в прошлом году, игнорируя доводы о том, что произошло много других событий. Например, европейские политики рассказали об истинном отношении к Минским соглашениям.

Заседание прошло 2 марта в Нью-Дели. Сергей Лавров призвал провести честное и оперативное расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» с участием России и других заинтересованных стран.

Разгерметизацию на газопроводах заметили в конце сентября 2022 года. Специалисты пришли к выводу, что их повредили намеренно. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал собственное расследование, в котором обвинил США в подрыве трубопроводов.