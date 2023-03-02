Общество 02 марта 2023, 12:50 Лавров указал на необходимость честного расследования диверсий на «Северных потоках» Лавров: Россия должна участвовать в честном расследовании диверсий на «Северных потоках» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия настаивает на участии в расследовании диверсии на магистральный газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что расследование акта терроризма должно быть быстрым и честным, сообщил ТАСС.

Министр также указал, что Запад провоцирует деградацию международных экономических отношений: их трансформацию в оружие, в том числе в энергетической сфере.

Реклама

«Шокированы безнаказанной диверсией против магистральных газопроводов „Северный поток“ в зоне ответственности НАТО и ЕС», — добавил он, выступая на заседании стран МИД G20.

По словам Лаврова, в расследовании теракта на газопроводах должны участвовать Россия и и другие заинтересованные стороны.

Россия продолжает выступать за обеспечение энергетической безопасности. У всех нуждающихся стран должен быть доступ к энергоресурсам по приемлемым ценам, подчеркнул глава МИД. Также он указал на необходимость устранения нечестной конкуренции.