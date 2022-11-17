Мир 17 ноября 2022, 02:01 Лидеры G20 приняли итоговое заявление после долгих споров Участники саммита стран «Большой двадцатки» приняли итоговое заявление РИА «Новости»

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На Бали завершился саммит стран «Большой двадцатки», по итогам которого было опубликовано совместное заявление. Об этом написал «Коммерсант».

Одной из главных тем встречи стала ситуация на Украине, хотя президент Индонезии Джоко Видодо неоднократно пытался привлечь участников к диалогу о мировой экономике и вопросам взаимного сотрудничества. Инцидент с падением ракет в Польше также вызвал горячие дискуссии.

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Делегация России, которую возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, добился определенных результатов по коммюнике. Итоговая декларация «не стала откровенно антироссийским манифестом».

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При этом западные страны настаивали включить в документ формулировку о том, что «многие делегации осудили Россию» из-за украинского кризиса. Но конкретный список этих стран не указывался.

По словам Видодо, Индонезия в 2022 году искала возможность сохранить G20 в привычном составе. Теперь председательские полномочия перешли премьеру Индии Нарендре Моди.

Ранее сообщалось, что на одном из стендов саммита G20 была изображена карта России с новыми территориями.