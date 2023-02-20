Мир 20 февраля 2023, 11:52 Меркель подтвердила пранкерам, что целью Минских соглашений было дать Украине время Экс-канцлер ФРГ Меркель: Минские соглашения заключили с целью дать Украине время РИА «Новости»

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель еще раз подтвердила, что Минские соглашения, заключенные в 2015 году, ставили целью дать Украине время на усиление. С экс-канцлером ФРГ побеседовали пранкеры Вован и Лексус под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Минские соглашения дали Украине больше времени для развития между 2014 и 2021 годами. И теперь Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку», — отметила Меркель.

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Таким образом она подтвердила информацию, озвученную в декабре в интервью одному из немецких изданий. Тогда бывший канцлер Германии открыто заявила, что Минские соглашения были «попыткой дать Украине время» и она использовала его, чтобы стать сильнее. Ангела Меркель подчеркнула: было очевидно, что конфликт заморожен и ничего еще не закончилось.

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При этом Россия приложила много усилий для выполнения соглашений. Лишь на завершающей стадии переговоров у российской стороны появились пессимистичные ожидания по поводу выполнения условий Украиной.