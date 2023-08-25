Мир 25 августа 2023, 16:49 Пригожин не просил гарантий безопасности у Лукашенко Президент Лукашенко: Пригожин не просил гарантий безопасности для себя РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин никогда не просил у него гарантий безопасности. Об этом написало агентство БелТА.

«Я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина», — отметил Лукашенко.

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По словам главы республики, никогда именно в таком ключе разговор с петербургским предпринимателем и не шел.

Частный самолет, в котором летел Пригожин, упал вечером 23 августа под Тверью. В списке пассажиров числились сам бизнесмен, его правая рука Дмитрий Уткин и другие доверенные лица, имеющие отношение к частной военной компании. Следком возбудил уголовное дело.

В Кремле заявили, что факт гибели основателя «Вагнера» можно подтвердить только с помощью результатов генетических экспертиз. Пока официальных данных нет.