Мир 22 марта 2023, 10:05 Президент Мексики припомнил Госдепу диверсию на «Северных потоках» и преследование Ассанжа Президент Мексики Обрадор призвал США ответить на обвинения в подрыве «Северных потоков» РИА «Новости»

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Госдеп в очередном докладе раскритиковал мексиканское правительство за нарушение прав человека, хотя сами США преследовали Джулиана Ассанжа и не ответили на подозрения в подрыве газопроводов в Балтийском море. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил об этом на пресс-конференции. Его администрация транслировала выступление в Twitter.

«Это неправда, они врут, это чистое политиканство. Это как если бы мы оценивали их с точки зрения прав человека», — сказал он.

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Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил в подтверждение тому, что американское правительство обеспечивает свободу слова, отпустить из-под стражи основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, которому грозит в США 175 лет тюрьмы за сотрудничество с хакерами и публикацию секретной информации, а также ответить лауреату Пулитцеровской премии Сеймуру Хершу на подозрения в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он не согласился с тем, что в Мексике публично дискредитируют журналистов.

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Ранее предприниматель Илон Маск спросил подписчиков, стоит ли закрыть дело против Джулиана Ассанжа. Спустя время в Белом доме начали обсуждать план разрушить его бизнес-империю из-за слишком большого влияния и заявлений, противоречащих официальной позиции США.