Мир 22 марта 2023, 07:20 Белый дом задумал разрушить империю Илона Маска из-за его влияния на украинский конфликт Bloomberg: правительство США опасается влияния Илона Маска в конфликте на Украине flickr

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Растущий авторитет бизнесмена Илона Маска в геополитике, его позиция по решению конфликтов на Украине и в Китае напугали администрацию президента США. Американские власти начали обсуждать способы разрушить его бизнес-империю, предупредило агентство Bloomberg.

Эксцентричный предприниматель собрал в своем портфеле пять крупных компаний в стратегически важных отраслях, в том числе транспортной, телекоммуникационной, здравоохранении, аэрокосмической промышленности и социальных медиа. Он возглавил одного из самых важных подрядчиков правительства США, ракетную компанию SpaceX, и получил допуск федеральной службы безопасности. Именно Илон Маск в одностороннем порядке решил, как украинские военные станут использовать службу Starlink.

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Бизнесмен, который приобрел большое влияние, сделал несколько громких заявлений по урегулированию конфликта на Украине и воссоединению Китая и Тайваня, снял цензуру в Twitter и вступил в союз с республиканцами. Это затронуло интересы правительства, бизнесмен стал его головной болью.

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«В последние несколько месяцев его внеклассное поведение стало более серьезно тревожить американских чиновников и политических союзников Джо Байдена», — заявили собеседники агентства.

Некоторые представители администрации президента предположили в разговоре с журналистами, что правительству, возможно, когда-нибудь понадобится разрушить империю Илона Маска, как более 100 лет назад поступили с Джоном Дэвисоном Рокфеллером. Чиновники начали обсуждать разные варианты, в том числе возможность принудительного разделения активов и проведения расследования для того, чтобы оспорить покупку им социальной сети Twitter.