Адвокаты Ассанжа продолжат попытки отменить его экстрадицию в США

Команда юристов Джулиана Ассанжа продолжит попытки добиться отмены экстрадиции основателя WikiLeaks в США. Эквадорский юрист, защищающий права Ассанжа Карлос Поведа рассказал РИА «Новости», что юристы готовят иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Время уходит, но еще остаются битвы, в которых мы можем победить. Мы сохраняем оптимизм в борьбе и продолжим обращаться во все инстанции английского правосудия параллельно с подготовкой иска в Европейский суд по правам человека», — сообщил Поведа.

На обжалование решения в Высоком суде в Лондоне есть 14 дней, после этого его можно оспорить в Верховном суде. Поведа заявил, что если обе инстанции не отменят экстрадицию, то юристы направят дело в Европейский суд по правам человека.

Власти Великобритании приняли решение об экстрадиции основателя WikiLeaks в США. Там ему грозит 175 лет тюрьмы, его обвиняют в шпионаже и раскрытии секретной информации