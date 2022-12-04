Мир 04 декабря 2022, 08:47 Маск спросил пользователей Twitter, нужно ли помиловать Сноудена и Ассанжа Владелец Twitter Илон Маск провел опрос, стоит ли помиловать Ассанжа и Сноудена РИА «Новости»

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Американский миллиардер Илон Маск провел в принадлежащей ему соцсети Twitter опрос о том, стоит ли помиловать экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Пользователям предложили варианты ответов «да» и «нет», сообщил ТАСС.

«Я не выражаю свое мнение, но обещал провести опрос. Стоит ли помиловать Ассанжа и Сноудена?» — написал Маск.

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В США Ассанжа обвиняют в совершении преступлений, связанных с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. Последние три года Ассанжа содержат в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш.

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Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб. В том числе — о нелегальном прослушивании переговоров зарубежных лидеров. В августе 2014 года он получил вид на жительство в России на три года, а 2 декабря 2022 года принял присягу и получил российский паспорт.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал расследование американского предпринимателя Илона Маска о нарушениях прежнего руководства Twitter. По его словам, Twitter держался на фейках, замалчивании и цензуре.