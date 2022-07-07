Хантер Байден опять попал в центр скандала, на этот раз наркотического. Незадолго до этого он участвовал в коррупционных схемах и развлекался с проститутками. Директор фонда изучения США имени Рузвельта, доцент кафедры новой и новейшей истории МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук Юрий Рогулев объяснил «360», как семье Байденов удается выходить сухими из воды.

Репутация чиста

«Сказать, что это никак не отражается [на репутации Джо Байдена], будет преувеличением. Однако основные издания, мейнстримные оберегают общественность от такого рода информации, а политики, в свою очередь, не дают хода расследованиям», — сказал он.

Юрий Рогулев назвал это двуличием, цинизмом и характерной особенностью американской политики, которая является «делом не очень чистым». Однако если скандал все-таки разрастется и делу дадут ход, Белому дому не избежать проблем.

Если для него наступят какие-то серьезные последствия, то это автоматически будет политический скандал. Поэтому всячески уводят в сторону, откладывают, проводят дополнительные расследования, чтобы не допускать перерастания этого скандала в такой, который замять не удастся

Скандальный отпрыск

Сын президента США снял видео из плавучего резервуара для детоксикации в реабилитационном центре в Массачусетсе, куда его за 75 тысяч долларов поместил отец. Там Хантер Байден принял наркотики и выпил алкоголь. До этого он фигурировал в скандалах с проститутками, съемками голышом и с пистолетом в руках и других историях. Однако все это не отразилось ни на нем, ни на его семье.

По словам Юрия Рогулева, сам Хантер Байден не имеет к политике никакого отношения. Недавно он попробовал себя в роли художника — от нечего делать написал картины и провел выставку.

«Смех смехом, но его картины выставили в Нью-Йорке, в одной из крупнейших галерей, и продали за бешеные деньги — сотни тысяч долларов. Это не просто имя, это коррупция. Обычно журналисты в Нью-Йорке набросились бы на это дело сворой, а тут даже бровью не повели», — отметил он.

Узаконенная коррупция

В США родственники и друзья крупных политиков, как правило, выступают лоббистами, и через них можно получить доступ к контактам. Хантер Байден не является исключением. Однако американское законодательство не считает это преступлением, объяснил историк.

Когда мы говорим о коррупции, [имеем в виду, что] он обеспечивает доступ к отцу. Но, конечно, в принципе, этот доступ, если не считать родственные связи, все-таки не рассматривается в Америке как некое преступление. Лоббизм официально законодательно признан в США

Во многих странах лоббизм запрещен, а в Штатах разрешен. Некоторые политологи считают, что он обеспечивает связь с обществом. В конгрессе США зарегистрировано более 15 тысяч лоббистов, и это не считается проблемой.