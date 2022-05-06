Генпрокуроры двух штатов США подали иск против Байдена за сговор с соцсетями

Американцы обвинили президента США Джо Байдена и других представителей Белого дома в сговоре с соцсетями для цензуры и умалчивания информации, сообщил телеканал Fox News.

Генпрокурор Миссури Эрик Шмитт и его коллега из Луизианы Джефф Лэндри подали совместный иск в окружной суд США по луизианскому западному округу. В качестве ответчиков кроме американского президента выступили пресс-секретарь Джен Псаки, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, глава совета по управлению дезинформацией Министерства внутренней безопасности Нина Янкович и другие.

Их обвинили в давлении на крупнейшие соцсети, такие как Twitter, YouTube и Meta (признана в РФ экстремистской организацией). Под предлогом борьбы с дезинформацией и страхом оказаться под санкциями правительства платформы подтвергали цензуре неугодных спикеров и темы. Например, происхождение коронавируса и эффективность масок, скандал с «хакерским» ноутбуком сына Джо Байдена Хантера и безопасности голосования по почте во время пандемии.

«Большие технологии стали продолжением большого правительства Байдена, и ни один из них не защищает свободы американцев. Скорее, они подавляют правду и демонизируют тех, кто думает иначе», — заявил один из истцов Джефф Лэндри.