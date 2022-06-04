Малек Дудаков: Хантер Байден пытался стать звездой PornHub

Политические элиты на Западе существенно деградируют, и каждое следующее поколение очевидно хуже предыдущего. Одним из наглядных примеров этого утверждения стал сын действующего президента США Джо Байдена Хантер. Об этом «360» рассказал политолог и американист Малек Дудаков.

Скабрезных подробностей о жизни Хантера Байдена, отметил он, появляется все больше. Очередное разоблачение на днях опубликовало британское издание Daily Mail.

«Он увлекался порнографией, записывал ролики и своих похождениях с проститутками, публиковал это все на различных ресурсах, в частности PornHub, пытался вести аккаунты и даже отправлял какие-то видеоролики своему отцу», — заметил Дудаков.

Он напомнил, что на ноутбуке Байдена-младшего обнаружили огромное количество материалов, как он развлекался с женщинами легкого поведения, записывал это и сохранял на память. При этом у Хантера была долгая любовная связь с вдовой собственного старшего брата. После расставания он пытался добиться, чтобы бывшая возлюбленная сдавала тесты на ВИЧ. На примере Хантера Байдена, по словам Дудакова, можно наблюдать полное разложение личности.

«Да, конечно, это его личная жизнь, он имеет право заниматься, чем хочет. Но это показательно в целом в контексте того, как деградируют политические элиты на Западе. Сын президента США, человека, который более 30 лет был сенатором, восемь лет — вице-президентом, представляет собой какой-то карикатурный образ наркомана и извращенца. Не говоря уже про все коррупционные скандалы, которые как раз требуют судебного разбирательства. Мы знаем все его похождения на Украине с воровством миллионов долларов», — напомнил Дудаков.