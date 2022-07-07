Сын Байдена показал, как курит наркотики и пьет алкоголь

Сын президента США Хантер Байден снял видео, на котором он курит наркотическое вещество и пьет алкогольный напиток. Об этом написал The Sun.

По данным источника, ролик датируется летом 2019 года. На кадрах видно, что Байден-младший находится в плавучем резервуаре и проходит процедуру детоксикации, которая стоит примерно 75 тысяч долларов.

Источник фото: телеканал «360»

Журналисты объяснили, что Байден курит запрещенное вещество. После этого он покинул кадр и вернулся вместе с алкогольным напитком со вкусом вишни.

Ранее в американские СМИ попали фотографии Хантера Байдена, который размахивал оружием на камеру в номере отеля.

Политолог Малек Дудаков рассказывал «360», что Хантер Байден является хорошим примером деградации американских элит. Также он сообщил, что сын президента пытался залить порноролики на сервис PornHub.