Фотографии обнаженного сына главы Белого дома Джо Байдена — Хантера, — на которых он позировал на камеру с пистолетом в руках, попали в американские СМИ. По данным New York Post, видеокадры сделали в номере отеля, где Хантер проводил время с проститутками.

Предполагается, что оружие, которым размахивал Хантер Байден, является незаконно полученным. Однако официально эта информация не подтверждена.

Кадры с вооруженным Байденом-младшим всплыли в американских СМИ на фоне последних случаев массовой стрельбы в США.

«Прежде чем предлагать или принимать какой-либо новый федеральный закон об оружии, администрация Байдена должна обеспечить соблюдение существующих законов, независимо от того, кто их нарушает, даже если этим человеком является сын президента», — приводятся в материале слова сенатора-республиканца Рона Джонсона.

В мае Джо Байден сказал о необходимости бросить вызов оружейному лобби. Такое заявление он сделал после стрельбы в школе в Ювальде (Техас). При происшествии погибли 18 детей и трое взрослых. Тогда президент США отмечал, что «такого рода массовые расстрелы редко случаются где-либо еще в мире».