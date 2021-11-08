Премьер Польши созвал собрание из-за мигрантов из Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий экстренно созвал антикризисный штаб. Причиной срочной мобилизации стала ситуация на границе с Белоруссией, о чем журналистам рассказал пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.

«На 13:00 (14:00 по московскому времени) назначено заседание <…>, в котором примут участие главы ведомств», — передало его слова РИА «Новости».

Министерство обороны Польши опубликовало видеозапись, на которой можно наблюдать целые толпы мигрантов, вышедших со стороны белорусской границы. При этом сами пограничники поделились информацией о том, что множество мигрантов уже вошли на территорию Польши.

В собрании примут участие глава правительства Матеуш Моравецкий, лидер правящей партии Ярослав Качиньский, министр обороны Мариуш Блащак и глава администрации Мариуш Каминьский.

Ранее пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Станислав Жарин писал в своем Twitter, что Белоруссия готовит «крупнейшую переброску нелегалов» через границу. К этому посту он также прикрепил видеозапись, на которой видно большую группу людей с багажом, следующую по дороге.

Латвия, Литва и Польша сообщали о большом количестве нелегальных мигрантов, задерживаемых на границе с Белоруссией и депортируемых с нее. Главы стран обвиняли Минск в создании кризиса. Александр Лукашенко заявлял, что у властей Белоруссии нет сил сдерживать потоки мигрантов из-за западных санкций.

Согласно последним данным, с начала 2021 года попасть в Польшу из Белоруссии нелегально пытались больше 30 тысяч человек. В связи с этим президент страны Анджей Дуда ввел на границе режим чрезвычайного положения.